Muriqi için Fenerbahçe açıklaması!

Mallorca Teknik Direktörü Jagoba Arrasate, Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Vedat Muriqi konusunda sakin olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Muriqi için Fenerbahçe açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2025 20:02
Son güncelleme 08 Ocak 2025 20:17
Mallorca Teknik Direktörü Jagoba Arrasate, İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Arrasate, Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Vedat Muriqi için gelen soruya cevap verdi ve bu konuda sakin olduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, "Sakinim çünkü kulüp için önemli bir oyuncu ve onun Mallorca'da çok mutlu olduğunu görüyorum. Hiçbir şey için endişelenmiyorum." ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Mallorca'da bu sezon 15 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Kosovalı golcünün Mallorca ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery