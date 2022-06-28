"FENERBAHÇE HER YIL ŞAMPİYON OLSUN"

BAŞKAN OLMAK İSTİYOR MU?



NASIL FENERBAHÇELİ OLDU?

"ŞAMPİYONU KUTLAMAK NORMAL"

"SAHAYA İKİ TOP MU KOYSAK?"

"HERKES FENERBAHÇELİ OLACAK"

"KULÜP ŞU ANDA İYİ YÖNETİLİYOR"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Ali Atıf Bir'in sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'ye ve spora katkılarıyla öne çıkan iş insanlarından biri olan Ülker, Fenerbahçe Başkanı olup olmak istemediği sorusuna yanıt verdi. Ülker, sarı-lacivertlilerin iyi yönetildiğini ifade ederken, 'Herkes bir gün Fenerbahçeli olacak' dedi.Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendiren Ülker, "Fenerbahçe her yıl şampiyon olacak. Ne istiyorum? Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Niyetimiz bu" ifadesini kullandı.Murat Ülker, başkanlık yapmak gibi bir niyeti olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:"Başkanlık gibi bir kabiliyetim yok ki? Ben fazla şut çekerdim. Hatta şut çekerdim kaleciler bırakır giderdi. O zaman toplar meşindi ve toplar ağırlaşıyordu."Ali Atıf Bir'in, 'Gerçekten koyu Fenerbahçeli misiniz?' şeklindeki sorusuna Murat Ülker, "İçtiğim çay ve kahve kadar Fenerbahçeliyim. Futbol işini yapabileceğime inanmıyorum. Başka işlerim var, o zaman onları yapamam. Herkes eninde sonunda Fenerbahçeli olacak. Tabii ki. Neden olmasın? Herkes Fenerbahçeli olsun" diye konuştu.Nasıl Fenerbahçeli olduğunu anlatan Fenerbahçe camiasının etkin ismi, "Dayım Fenerbahçeliydi. Maça gittik, hoşuma gitti. Benim kuşağımın hepsi Fenerbahçelidir. Fenerbahçeli olmak iyi şey" açıklamasını yaptı.Öte yandan Murat Ülker, şampiyon olan takımın kutlanmasının çok normal olduğunu belirterek, "Şampiyonu kutlamak normal bir şey. Adam şampiyon olmuş. Biz şampiyon olsaydık iyi olurdu ama olmadıktan sonra konuşmanın anlamı yok. İnşallah yeni sezonda oluruz" dedi.Sporda kendisini kızdıran şeylerin sorulması üzerine Ülker, "Futbolda birçok tartışma var. Ofsayt, faul... O kadar çok faul oluyor ki oynayamıyorlar. o da bir taktik. Böyle kazanılan şampiyonluklar da var. Özellikle baskette. Bazen futbolda maçlar zevksiz geçiyor. Hatta diyorum ki daha fazla gol olması için sahaya iki top mu koysak? Birinci ve ikinci top" açıklamasını yaptı."Ben maça fotoğraf çektirmek için değil, fotoğraf çekmek için gidiyorum. Tabii bu bir tercih meselesi. Ben fotoğrafıma bakınca beğenmiyorum. Yakışıklı olsam koyardım" diyen Murat Ülker, yeni sezon öncesinde temennisini de paylaştı. Ülker, "Daha sezon açılmadı. Fenerbahçe her yıl şampiyon olsun. İtirazınız mı var? Demiştim, herkes Fenerbahçeli olacak diye" ifadelerini kullandı.Kulüplere olan desteğinin hatırlatılmasının ardından ise Ülker, "Ben bankalara borç ödüyorum. Bana göre Türkiye'nin en borçlusu benim. Tevatüre göre de en zengin benim. Spora destek veriyorum. Bütün statlarda localarımız var. Ağırlamalar da yapıyoruz. Şu anda Fenerbahçe kulübü iyi yönetiliyor. Nesi var ki? Bir soru yoktu ki cevabı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.