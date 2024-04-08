Murat Sancak'tan federasyona flaş sözler!

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.



FEDERASYONA ÇAĞRI



Federasyona ve Mehmet Büyükekşi'ye seslenen Murat Sancak, "Senden ricam, kulüpleri baskı altına alma. İnsanları tehditle terbiye etmeye kalkmayın. Süper Lig grubunda sana gelen bilgileri de biliyoruz. Ama yapma, sayın başkan! Çetelerle uğraşamadın, onları bitiremedin. 10-15 gündür paylaştığım, herkesin bildiği ama korkusundan dile getiremediği, benim getirdiklerimi, bunlar yayınlamaktan imtina ediyorlar. Acaba O federasyon başkanını getiren, medya kuruluş patronları mı var? Kimseden korkmayın, kimsenin adamı olmayın, Türk futbolu için çalışın." ifadelerini kullandı.



Toplantıya vekaleten katıldığını söyleyen Sancak, sözlerine, "Federasyon başkanı olmayacağım. Öyle bir derdim yok. Şu anda uzlaşılan hiç kimse yok. Son 6 ayda gelişen olaylara bakınca neler olduğunu gördük. Hakem dövüldü, dünkü oynanmayan Süper Kupa maçı, bu halde mi olmalıyız! Futboldaki adaletsizlikler devam ettiği sürece istenilen kulüp düşürülebiliyor, isteyen kulüp şampiyon yapılabiliyor! VAR'daki rezaleti görüyorsunuz!" diye devam etti.



"BEN DE YETER DİYORUM"



Murat Sancak, "VAR'daki çizgilerden tutun... Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, 7 dakika sonra ekrana getiriyor. Yarım dakika sonra getirmesi gerekiyor. Milimetrik hesaplamaları bile herkes görüyor. Adaleti sağlayın. Oraya gelecek olanın futbolda adaleti sağlaması gerekiyor. İnsanların canı yanıyor ama korkuyorlar. Beni düşürmesin diye sesini çıkaramayan başkanlar var! Ben de Büyükekşi'ye "Yeter!" diyorum. En erken şekilde seçimli genel kurula götür. Daha aldığınız resmi karar da yok." açıklamasında bulundu.



"HİÇBİR ZAMAN ADAY OLMAYACAĞIM"



Sancak, son olarak, "Federasyon başkanlığına oynamıyorum, hiçbir zaman da aday olmayacağım. Sayın Mehmet Abi, Mehmet abi diyorum, en erken şekilde karar al ve futboldaki çatışmayı bitir. Bunu siz yarattınız, ortadan kaldıracak olan sizlersiniz." sözlerini sarf etti.





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