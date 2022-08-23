Murat Sancak: 'Balotelli F.Bahçe'ye de G.Saray'a da gidebilir'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Mario Balotelli'nin takımdan ayrılacağına ilişkin dedikodulara yanıt verdi.



Murat Sancak açıklamasında Mario Balotelli'nin ayrılabileceğini, İtalyan yıldızın serbest kalma maddesi olan 4 milyon euroyu Fenerbahçe ve Galatasaray da dahil kim getirirse transfer edebileceğini söyledi.



İşte Sancak'ın maç sonu açıklamaları:



"FENERBAHÇE'YE DE GİDEBİLİR, GALATASARAY'A DA"



"Balotelli'nin minisküsü nüksetti. Haftaya oynar büyük ihtimalle. Gidecekse de gitsin yani dünyanın sonu değil. Bir Balotelli gider bin Balotelli gelir. Dzyuba'yı onun için aldık zaten. Balotelli'nin gitme ihtimaline karşılık. Tekliflere açığız. 4 milyon euroyu yatıran kim varsa alır, Fenerbahçe de alabilir, Galatasaray da alabilir. Bankaya kim yatırırsa o parayı alır. O parayı yatırana yok diyemem zaten serbest kalma maddesi var. Buradan herkese duyurum olsun. Paraları varsa alsınlar götürsünler."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ