Murat Cem Akpınar, Sakaryaspor'a geri döndü

Murat Cem Akpınar, Sakaryaspor'a geri döndü. Trabzonspor'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına yeşil-siyahlı formayı giyecek.

Haber; NTV, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Murat Cem Akpınar, Sakaryaspor'a geri döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2024 10:43
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Murat Cem Akpınar'ı yeniden 1 yıllığına kiraladı.

Geçen sezon Trabzonspor'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Akpınar, bu sezon da yeşil-siyahlı formayı giyecek. Oyuncu için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Akpınar, sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına yeniden kiralandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery