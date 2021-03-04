Muhammet Tunahan Taşçı: 'Hakim Ziyech ve Promes ile birlikte antrenman yaptık'

Futbolda dünyanın en iyi altyapılarından biri olanTürkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek istediğini söyledi.19 Yaş Altı Milli Takımı'nın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Muhammet Tunahan, teknik direktör Şenol Ustaömer yönetiminde çok iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini belirtti.Genç futbolcu, ay-yıldızlı formayı giymekten gurur duyduğunu aktararak, "." şeklinde konuştu.Futbol kariyerine başlangıcına da değinen Muhammet Tunahan Taşçı, şöyle konuştu:Ajax'ta her futbolcuyla özel olarak ilgilenildiğini ve adım adım gelişiminin takip edildiğini kaydeden Muhammet Tunahan, "Şu an Ajax 19 Yaş Altı Takımı'nda oynuyorum. Koronavirüs yüzünden lig durduruldu. B takıma çıktım, orada antrenman yapıyorum. B takımında 5 maç oynadım, ilk maç 15 dakika, ikinci maç 20 dakika, üçüncü maç yarım saat, dördüncü maç 40 dakika, beşinci maç yine 40 dakika. B takım güzeldi. Maçların da seviyesi yüksekti." ifadelerini kullandı.Genç futbolcu, hedefleriyle ilgili olarak ise, "" değerlendirmesinde bulundu.Tunahan, öne çıkan özelliklerini ise, "Tekniğim var, top sürme ve paslarıma güveniyorum. Gol atabiliyorum, asist yapabiliyorum, çok hızlıyım. Bunları söyleyebilirim." sözleriyle belirtti.Süper Lig'deki maçları da keyifle izlediğini kaydeden Ajaxlı futbolcu, "" ifadelerini kullandı.