Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, forvet hattına ilk takviyeyi yaptı. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan yeşil-beyazlılar, forvet hattı için çalışmalarını sürdürürken, geride kalan sezonu Gaziantep FK'da geçiren Muhammet Demir ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.



MUHAMMET DEMİR İMZA SONRASI KAMPA KATILACAK



Yeni Meram'da yer alan habere göre; Gaziantep ekibi ile de pürüzleri gideren yeşil-beyazlı yönetim, 30 yaşındaki golcü ile sağlık kontrolleri sonrasında sözleşme imzalayacak. Muhammet Demir bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atarak Konyaspor'un Erzurum kampına katılacak.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Muhammet Demir, geride kalan sezonda Gaziantep FK ile 30 maça çıkarak, 6 gollük performans sergiledi. Ayrıca Muhammet Demir, iki sezon önce de Konyaspor ile masaya oturmuş ancak ücrette yaşanan sorun nedeniyle yeşil-beyazlı ekiple anlaşamamıştı.



BİR FORVET İLE DAHA GÖRÜŞME YAPILACAK



Öte yandan Konyaspor yönetimi, forvete yabancı bir isim daha katmak için girişimlerini sürdürüyor. Konyaspor yönetimi, sır gibi saklanan transfer için oyuncunun menajerini Konya'ya davet etti. Pazarlıklar sonrası anlaşma sağlanırsa kulüp mutlu sona ulaşacak. Stoper bölgesi için ise girişimler devam ediyor.





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