Muğlaspor rahat turladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kendisi için sezonun ilk maçında Sincan Belediyesi Ankaraspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti.
Muğla ekibi, kupa ilk turda Alanya 1221 FK'yı deplasmanda Cengiz Ötkün, Çağrı Fedai ve Yasin Uzunoğlu'nun kaydettiği gollerle 3-0 yenerek tur atladı.
Muğlaspor ligde pazar günü Beykoz Anadoluspor'u stadındaki tribün inşaatı çalışmaları sürdüğü için Bodrum İlçe Stadı'nda ağırlayacak.
