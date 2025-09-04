04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Muğlaspor rahat turladı

Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Alanya 1221 FK'yı 3-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

calendar 04 Eylül 2025 14:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor rahat turladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kendisi için sezonun ilk maçında Sincan Belediyesi Ankaraspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti.

Muğla ekibi, kupa ilk turda Alanya 1221 FK'yı deplasmanda Cengiz Ötkün, Çağrı Fedai ve Yasin Uzunoğlu'nun kaydettiği gollerle 3-0 yenerek tur atladı.

Muğlaspor ligde pazar günü Beykoz Anadoluspor'u stadındaki tribün inşaatı çalışmaları sürdüğü için Bodrum İlçe Stadı'nda ağırlayacak.
 Reklam 
