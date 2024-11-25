Muğlaspor'dan zirve adımı

TFF 3. Lig'de Uşakspor'u 1-0 mağlup eden Muğlaspor, liderliğe yükseldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor'dan zirve adımı
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25 Kasım 2024 13:50
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta önceki hafta deplasmanda Fatsa Belediyespor'a 4-0 mağlup olan Muğlaspor, bu hafta Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek rakibinden liderlik koltuğunu devraldı.

Uşakspor'u 82'nci dakikada Fatih Taşdelen'in penaltıdan attığı golle dize getiren yeşil-beyazlılar, 24 puana ulaşıp zirveye yükseldi.

İç sahada oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Muğla temsilcisi evinde 14 puan toplayarak şampiyonluk yarışında iddiasını korudu.

Galibiyet sevincini maçtan sonra taraftarıyla paylaşan Muğlaspor bu hafta Kelkit Hürriyet Spor'a konuk olacak.

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