Muğlaspor'dan zirve adımı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta önceki hafta deplasmanda Fatsa Belediyespor'a 4-0 mağlup olan Muğlaspor, bu hafta Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek rakibinden liderlik koltuğunu devraldı.
Uşakspor'u 82'nci dakikada Fatih Taşdelen'in penaltıdan attığı golle dize getiren yeşil-beyazlılar, 24 puana ulaşıp zirveye yükseldi.
İç sahada oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Muğla temsilcisi evinde 14 puan toplayarak şampiyonluk yarışında iddiasını korudu.
Galibiyet sevincini maçtan sonra taraftarıyla paylaşan Muğlaspor bu hafta Kelkit Hürriyet Spor'a konuk olacak.
Uşakspor'u 82'nci dakikada Fatih Taşdelen'in penaltıdan attığı golle dize getiren yeşil-beyazlılar, 24 puana ulaşıp zirveye yükseldi.
İç sahada oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Muğla temsilcisi evinde 14 puan toplayarak şampiyonluk yarışında iddiasını korudu.
Galibiyet sevincini maçtan sonra taraftarıyla paylaşan Muğlaspor bu hafta Kelkit Hürriyet Spor'a konuk olacak.