Mourning'den LeBron'a "uzaylı" övgüsü!

Miami Heat efsanesi Alonzo Mourning, podcast programı The OGs'de LeBron James hakkında konuştu ve yıldız isme övgüler yağdırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Mourning'den LeBron'a 'uzaylı' övgüsü!
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09 Nisan 2025 15:34
Miami Heat efsanesi Alonzo Mourning, podcast programı The OGs'de LeBron James hakkında konuştu ve yıldız isme övgüler yağdırdı.

Mourning, Mike Miller ve Udonis Haslem ile birlikte yaptığı sohbette LeBron'un 40 yaşında hâlâ MVP seviyesinde performans göstermesini "akıl almaz" olarak niteledi:

"40 yaşında, hâlâ bu seviyede oynaması inanılmaz. Sürekli zıplıyor, darbe alıyor, mücadele ediyor. Bu yaşta bu tempoda kalmak? Uzaylı falan olmalı."

Mike Miller ise LeBron için şakayla karışık, "Kesin tüp bebek, %100. Laboratuvarda yapıldı bu adam," yorumunu yaptı.

LeBron James bu sezon 24.5 sayı, 7.9 ribaund ve 8.4 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sahadan %52 isabetle şut atan yıldız oyuncu, Lakers'ı Batı'da 2. sıraya taşımış durumda.

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