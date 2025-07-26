Mourinho'nun düşünmediği isme 3 talip

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Yeni transferlerin yanında Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonda düşünülmeyen isimler de yavaş yavaş şekilleniyor ve bu isimler için ayrılık görüşmeleri yapılıyor.
AVRUPA'DA 3 TALİP
Bu kapsamda önümüzdeki sezonda Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de kadroda düşünmediği Alexander Djiku için Avrupa'dan 3 talip çıktı.
L'Equipe gazetesinin haberine göre Alexander Djiku ile Fransa'dan Lille, İspanya'dan Villarreal ve İtalya'dan Roma ekipleri ilgileniyor.
Ganalı oyuncunun Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 38 maça çıkan Djiku 1 gol sevinci yaşadı.
Yeni transferlerin yanında Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonda düşünülmeyen isimler de yavaş yavaş şekilleniyor ve bu isimler için ayrılık görüşmeleri yapılıyor.
AVRUPA'DA 3 TALİP
Bu kapsamda önümüzdeki sezonda Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de kadroda düşünmediği Alexander Djiku için Avrupa'dan 3 talip çıktı.
L'Equipe gazetesinin haberine göre Alexander Djiku ile Fransa'dan Lille, İspanya'dan Villarreal ve İtalya'dan Roma ekipleri ilgileniyor.
Ganalı oyuncunun Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 38 maça çıkan Djiku 1 gol sevinci yaşadı.