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Mourinho'nun düşünmediği isme 3 talip

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun önümüzdeki sezonda kadroda düşünmediği Alexander Djiku'ya Avrupa'dan 3 kulüp talip oldu.

calendar 26 Temmuz 2025 12:38
Fotoğraf: AA
Mourinho'nun düşünmediği isme 3 talip
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Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Yeni transferlerin yanında Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonda düşünülmeyen isimler de yavaş yavaş şekilleniyor ve bu isimler için ayrılık görüşmeleri yapılıyor.

AVRUPA'DA 3 TALİP

Bu kapsamda önümüzdeki sezonda Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de kadroda düşünmediği Alexander Djiku için Avrupa'dan 3 talip çıktı.

L'Equipe gazetesinin haberine göre Alexander Djiku ile Fransa'dan Lille, İspanya'dan Villarreal ve İtalya'dan Roma ekipleri ilgileniyor.

Ganalı oyuncunun Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 38 maça çıkan Djiku 1 gol sevinci yaşadı.

 
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