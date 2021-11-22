Mourinho, Felix'e istediği kramponu alacağını açıkladı

Jose Mourinho, Roma'ya galibiyeti getiren golleri atarak tarihe geçen Felix Afena-Gyan ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.



Genoa ağlarına attığı iki golle Serie A'nın en genç golcüsü olan Felix Afena-Gyan'a gol atarsa istediği kramponu alacağına söz verdiğini anlatan Mourinho, "Felix'e çok beğendiği ve gerçekten pahalı olan 800 euroluk kramponu gol atarsa alacağıma söz vermiştim. Golden sonra yanıma koştu ve unutmamamı söyledi. Sabah ilk işim ona istediği kramponu almak olacak" açıklamasını yaptı.



Serie A'da çıktığı ilk maçta 2 gol birden atan Felix, 18 yaşında ve henüz bu yılın başında Gana ekibi EurAfrica FC takımından Morgan De Sanctis tarafından keşfedilerek Roma kulübüne kazandırılmıştı.



Ganalı oyuncu U18 liginde ise çıktığı 5 maçta 6 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.





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