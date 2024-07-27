Mourinho'dan Tadic'e yeni görev!

Fenerbahçe'de yapılan yeni transferlerle birlikte kanat rotasyonu genişledi.
Teknik direktör Jose Mourinho ise çareyi çözüm üretmekte buldu.
TADIC 10 NUMARAYA
Portekizli çalıştırıcı, kanatlarda görev yapan Dusan Tadic'e farklı bir görev verecek.
Sırp yıldızı 10 numarada görevlendirmeyi düşünen Mourinho, sezon içinde bu tercihi sık sık deneyecek.
Teknik direktör Jose Mourinho ise çareyi çözüm üretmekte buldu.
TADIC 10 NUMARAYA
Portekizli çalıştırıcı, kanatlarda görev yapan Dusan Tadic'e farklı bir görev verecek.
Sırp yıldızı 10 numarada görevlendirmeyi düşünen Mourinho, sezon içinde bu tercihi sık sık deneyecek.