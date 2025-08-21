20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
5-0
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-0
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-1
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-0
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-1

Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.

21 Ağustos 2025 00:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.

Mourinho'nun sözleri şu şekilde:

"Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı."

