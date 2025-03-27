Mourinho, Cenk Tosun'a 'dur' dedi!

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan ancak Edin Dzeko ve Youssef En Nesyri'nin arkasında kalan Cenk Tosun, ara transfer döneminde Japonya yolcusu olmaya hazırlanıyordu.



Urawa Red Diamonds ile her konuda anlaşan ve ayrılık için bavullarını bile toplayan tecrübeli golcü, son anda takımda kaldı. Bu kararın arkasındaki isim ise Jose Mourinho oldu.



MOURINHO AYRILIĞA ENGEL OLDU



Sarı-lacivertliler, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kritik mücadelelere çıkmaya hazırlanırken, Dzeko'nun sakatlık problemleri ve En Nesyri'nin form düşüklüğü nedeniyle gol yollarında sıkıntı yaşadı. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligin dinamiklerini iyi bilen ve tecrübesiyle takıma katkı sağlayabileceğini düşündüğü Cenk Tosun'un takımda kalmasını istedi. Portekizli çalıştırıcının oyuncusuyla yaptığı görüşmede ona daha fazla süre vereceğini belirttiği öğrenildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.







