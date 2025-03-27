Mourinho, Cenk Tosun'a 'dur' dedi!

Ara transfer döneminde Japonya'ya gitmeye hazırlanan Cenk Tosun'un ayrılığına Jose Mourinho engel oldu. Portekizli teknik adam, tecrübeli golcünün takımda kalmasını isteyerek ona daha fazla süre vereceğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Mourinho, Cenk Tosun'a 'dur' dedi!
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27 Mart 2025 08:56

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan ancak Edin Dzeko ve Youssef En Nesyri'nin arkasında kalan Cenk Tosun, ara transfer döneminde Japonya yolcusu olmaya hazırlanıyordu.

Urawa Red Diamonds ile her konuda anlaşan ve ayrılık için bavullarını bile toplayan tecrübeli golcü, son anda takımda kaldı. Bu kararın arkasındaki isim ise Jose Mourinho oldu.

MOURINHO AYRILIĞA ENGEL OLDU

Sarı-lacivertliler, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kritik mücadelelere çıkmaya hazırlanırken, Dzeko'nun sakatlık problemleri ve En Nesyri'nin form düşüklüğü nedeniyle gol yollarında sıkıntı yaşadı. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligin dinamiklerini iyi bilen ve tecrübesiyle takıma katkı sağlayabileceğini düşündüğü Cenk Tosun'un takımda kalmasını istedi. Portekizli çalıştırıcının oyuncusuyla yaptığı görüşmede ona daha fazla süre vereceğini belirttiği öğrenildi. 

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



 
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