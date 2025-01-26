Mostafa Muhammed, Lyon'u yıktı

Fransa Ligue 1'in 19. hafta maçında Nantes, sahasında Lyon ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mostafa Muhammed, Lyon'u yıktı
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26 Ocak 2025 21:15
Fransa Ligue 1'in 19. hafta maçında Nantes, Lyon'u konuk etti. Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Lyon'un golünü 10'da Ernest Nuamah kaydetti. Nantes'e beraberliği getiren golü ise 90'da Mostafa Muhammed attı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mostafa Muhammed, 69. dakikada oyuna dahil oldu ve 90. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi.

Lyon, bu sonucun ardından 30 puanda kaldı. Nantes, puanını 18'e yükseltti.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lyon, Marsilya deplasmanına gidecek. Nantes, Reims'e konuk olacak.
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