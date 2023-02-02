Galatasaray'ın Pisa'ya kiralık gönderdiği Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali, transfer durumuyla alakalı açıklama yaptı.



Romanya'dan DigiSport'a konuşan Victor Becali, "Pisa, satın alma opsiyonu maddesi kapsamında Morutan için Galatasaray'a teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi her an kabul edebilir. Pisa'da çok iyi performanslar sergiledi ve bonservisini istemeleri sürpriz değil. Bakalım ne olacak." ifadelerini kullandı.



Becali, "Morutan, Pisa'ya adapte oldu. Birçok kişi onun İtalyan futboluna uygun olmadığını söylemişti. Ancak, Morutan çok iyi gidiyor, çok iyi uyum sağladı ve herkes onun ne kadar iyi oynadığını görüyor. Pisa, opsiyonu kullanırsa Galatasaray'ın yapacağı bir şey olmaz." açıklamasını yaptı.



PISA'NIN TEKLİFİ: 3.5 MİLYON EURO



Haberin detayında, Pisa'nın Morutan için 3.5 milyon euro teklif ettiğini ancak opsiyonun 5.5 milyon euro olduğu belirtildi.



20 MAÇTA 12 GOLE ETKİ



Morutan, Pisa'da oynadığı 20 Serie B maçında 5 gol atıp 7 asist yaptı.







