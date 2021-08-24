Morutan, Galatasaray için bugün saat 23:10'da geliyor

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Morutan'ın Galatasaray'a transferi için İstanbul'a gideceğini açıkladı ve tüm detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Morutan bugün saat 23:10'da İstanbul'a gelecek.



GIGI BECALI BONSERVİSİNİ AÇIKLADI



FCSB Başkanı Gigi Becali, Morutan transferindeki son rakamları da açıkladı.



Becali, "Pazartesi gecesi görüşmeler yeniden durdu. Galatasaray, pazarlık yapması için birini gönderdi ve tekrar pazarlıklara başladı. Galatasaray, 5 milyon euro önerdi ama biz 5.7 milyon euro istedik. Bu sabah yeni bir teklif daha geldi. Toplamda 5.7 milyon euro alacağız. Son görüşmeler sonrası el sıkıştık ve onlar da kabul ettiklerini söyledi. Eğer, 5 yıl içinde Morutan 10 maçta forma giyerse 500 bin euro daha ödeyecekler. 5.7 milyonun 1.5'u Morutan, Galatasaray'da oynadığı süreçte Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi'ne giderse ödenecek. Bu yıl Avrupa Ligi gruplarına kalırlarsa 1.5'un 500'ü bu sezon ödenecek. Bu bonus maddelerini koydum, Galatasaray da kabul etti. Bence 5.7'yi %100 alacağız. Bence garanti para. Artık becali bizim oyuncumuz değil. Uçağa binip İstanbul'a gidecek." ifadelerini kullandı.



5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK



Galatasaray'dan 600 bin euro maaş alacak olan 22 yaşındaki Rumen orta saha, 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.



