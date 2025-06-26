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Morata, Como'yu kabul etti!

Alvaro Morata, Como ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı ve sözleşmesi hazır. Milan ve Galatasaray arasında sözleşme feshi için görüşmeler sürüyor.

calendar 26 Haziran 2025 15:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Galatasaray.org
Morata, Como'yu kabul etti!
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Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, kariyerini İtalya'dan Como'da sürdürmeye hazırlanıyor.

COMO İLE ANLAŞTI

Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı İspanyol yıldız, Como ile yaptığı görüşmelerde kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Como, Morata için sözleşmeyi hazırladı.

Como, Morata'yı kadrosuna katmak için Galatasaray ve Milan'dan haber bekliyor. Galatasaray ve Milan arasında 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshi için görüşmeler devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.


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