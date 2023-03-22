Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, sekiz maçlık uzaklaştırma cezasının ardından takımla ilk antrenmanına katıldı ve bu gece ilk maçına çıkacak.



Morant, takıma geri dönüşü hakkında şunları söyledi:



"Açıkçası bu zamanı, kendimi geliştirmek ve zihinsel olarak daha iyi bir noktaya gelmek için kullandım. Bu halen devam eden bir süreç. Bunlar üzerine iki haftadır uğraşıyorum fakat bu artık tamamen toparladığım anlamına gelmiyor."



Morant, Colorado'daki olaylardan önce genel olarak hissettiği stresten oldukça endişe duyduğunu ve bu iki hafta içinde, tehlikeye attığı çok fazla şey olduğunu fark ettiğini sözlerine ekledi:



"Geçmişte, negatif tepkilere sebep olan çok hata yaptım. Bu tepkiler yalnızca bana değil, aileme, ekibime ve organizasyonuma yönelikti ve bunun için tamamen üzgünüm. Artık daha sorumlu ve daha akıllı davranmak zorundayım."



Grizzlies, bu gece Houston Rockets'ı ağırlayacak.





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