Montella'dan İrfan Can Kahveci kararı!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer aldı.

calendar 07 Kasım 2025 12:58 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 13:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Futbol Takımı'nın, Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Açıklanan aday kadroda Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan İrfan Can Kahveci'nin de yer alması dikkat çekti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kadro dışı kalmasına rağmen İrfan Can'dan vazgeçmedi.

İrfan Can Kahveci, bir önceki milli arada Bulgaristan maçında gol attıktan sonra sakatlık yaşamış ve aday kadrodan çıkartılmasının ardından Gürcistan maçında yer almamıştı.

Fenerbahçe, 12 Ekim'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'u kadro dışı bırakmıştı.

İrfan Can Kahveci, kadro dışı kararı öncesi bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta süre bulmuştu.



