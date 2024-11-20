Montella: 'Bu zeminde bu kadar futbol!'

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.İtalyan teknik adam,dedi.Montella, sözlerine,diye devam etti.Vincenzo Montella,dedi.50 yaşındaki teknik adam,sorusunusözleriyle yanıt verdi.Basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Vincenco Montella,ifadelerini kullandı.Bugün istedikleri sonucu alamadıklarını ama genel olarak son seneden memnun olduğunu dile getiren Montella,sözlerini sarf etti.Saha zemini ve şartların alışılmışın dışında olduğunu belirten Montella,dedi.Kendi futbol anlayışlarıyla devam edeceklerini aktaran Montella,sözlerini kullandı.Hakan Çalhanoğlu'nun Karadağ'a karşı forma giyememesi ve milli takım jenerasyonundan bahseden Vincenzo Montella,diyerek sözlerini noktaladı.