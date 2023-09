Montella: 'Bu formayı giymek bir prestijdir, hediye değil'

A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Vincenzo Montella için imza töreni düzenlendi.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ



"Bildiğiniz üzere geçen hafta eski teknik direktörümüz Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Stefan Kuntz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum. Yine geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörümüz Montella ile anlaştığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu güzel aileye hoş geldin diyorum. Bu çok önemli görevinde başarılar diliyorum. Sayın Montella'nın futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Disiplinli, parlak ve geleceği olan bir futbol adamı. Adana Demirspor'un teknik direktörlüğü görevini başarıyla yerine getirdi. Hem başarısı hem saha dışındaki tutum ve davranışlarıyla kendisine sevgi ve saygı duyulmasını sağladı. Buradan gittiğinde Türkiye ile ilgili övgü dolu açıklamalar yaptı. Ne kadar mutlu olduğunu kamuoyuyla paylaştı."



"AYNI İSTİKRARI BEKLİYORUZ"



"Montella'nın aynı istikrarını A Milli Takım için göstermesini diliyoruz. Bu görev son derece saygın, anlamlı ve önemli bir görev. Bugüne kadar milli takımımızda görev yapmış tüm teknik adamlarımızı saygıyla anıyorum. Çünkü, milli takım hepimiz için çok önemli. Bayrağımızı gururla temsil eden bir takım. Çok değerli hocalarla çalışıldı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."



"HEDEFİMİZ SADECE EURO 2024 DEĞİL"



"Avrupa'nın en genç milli takımı olan milli takımımızı önümüzdeki ilk hedefi Almanya'da yapılacak EURO 2024'e katılabilmek. Hedefimiz bununla sınırlı değil. Biliyorsun önümüzde 3 tane çok önemli maçımız var. Bu maçlardan gerekli puanları alıp Avrupa'da en çok Türk'ün yaşadığı, Almanya'da milli takımımızın olmasını istiyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızın milli takımımıza nasıl bir hasret duyduğunu hepimiz biliyoruz. Orada alacağımız başarılardan onların gurur duymasını istiyoruz."



"A Milli Takımımız'ın Avrupa'nın her yerinden ve Türkiye'den gidecek vatandaşlarımızın çok büyük destek olacağını biliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Sayın Montella ile 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Montella ile birlikte Milli Takımımız'ın ülkemize çok büyük sevinçler yaşatmasını diliyorum."



"HOCAMIZ İSTANBUL'DA KALACAK"



"Türk Milli Takımı'nda görev yapan hocalarımız kendi ülkesinde kalmış. Milli maçlardan milli maçlara gelmiş gitmiş. Hocamızla anlaşmamız, İstanbul'da ikamet etmesi. Burada kalacağı için sadece İstanbul ve Trabzon'daki maçlar izlenmeyecek. Anadolu'daki tüm takımların maçlarını izleyecek. İlk adımını atıyor. Cumartesi günü Konya'ya gidiyor, pazar günü Konyaspor - Beşiktaş maçını seyredecek. Pazartesi günü Kayserispor - Başakşehir maçını izleyecek. Bu bir seferlik değil, bundan sonra gerekirse Anadolu'daki tüm takımların, sadece Süper Lig değil 1. Lig'de dahil, Türk futbolunun geleceğe yönelik parlayan yıldızlarını da izleyecek. Ümit Milli Takım da hocamızın kontrolünde olacak. Havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Bu genişleyen havuzdan oyuncu seçimi olacak. Bütün maçları giderek izleyecek, TV'den izlemeyecek. Kendi ajandasını kendi belirleyecek. İçimizden biri olarak bu görevi yerine getirecek."



"TÜRK YARDIMCILAR OLACAK"



"Teknik ekipte Türk yardımcı hocalar olacak. Şu anda hedefimizde 2 yardımcı hoca olması var. Hem bizim hem hocamızın görüşmeleri olacak. Daha görüşmeler gerçekleşmedi. Görüşmelerden sonra hocamızla beraber karar vereceğiz. İnşallah gelecek hafta kimler olacağını paylaşacağız."



"KUNTZ, OYUNCULARI HEDEF HALİNE GETİRDİ"



"Kuntz ile yapılan sözleşme, bizim yönetimimiz tarafından yapılmamıştı. Biz de istikrar olması adına Kuntz ile devam ettik. Özellikle Faroe Adaları maçı sonrası büyük bir tepki vardı hatırlarsanız. Ermenistan maçı berabere bittiğinde ben yine aynı şekilde hocamızla devam edeceğimiz yönünde söyledim. Orada Kuntz suçlu dendi, ben hayır, öyle bir şey yok, herkesin payı var dedim. Japonya maçı öncesi yine aynı şeyi söyledim. Bu maç, bir hazırlık maçı, hocamız yeni ve oynatmadığı oyuncuları oynatacak, sonuçtan bağımsız hocayla devam edeceğiz dedik. Maçtan sonra hocamızın futbolcuları kamuoyu önüne atacak şekilde suçlayıcı ifadeleri, bana kimse sahip çıkmıyor sözleri çok şanssızdı. Biz şunu gördük, hocamızın yaptığı açıklama futbolcular ve teknik heyet arasında sıkıntı yaratacağını gördük. Önümüzde 3 tane kritik maç var. Bir takımın başarılı olması, aile olması gerektir. Ailenin parçaları yönetim, teknik heyet ve futbolculardır. Aslında en önemli iki ekip futbolcular ve teknik heyet. O yüzden böyle bir ayrılık planladık. Aslında öncesinde biz sahip çıktık ve devam ettik. Bu kararı alırken Türk hocaların yetersizliği diye bir şey söz konusu değil."



"21 YILDIR DÜNYA KUPASI'NA GİDEMİYORUZ"



"Geçmişte Türk hocalarımız başarılı sonuçlar aldılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi kıymetli ve değerli. Milli Takım da çok değerli. Burada görev alan hocalar da çok değerli, Stefan Kuntz dahil. Yoksa Milli Takımın başına getirilmezlerdi. Biz hedeflere taşıyacak ve sürdürülebilir başarı istiyoruz. İsimleri tartışmak yerine işin temeline inmek, sürdürülebilir başarıyı yakalamak. Yoksa bugün 1 maçı kazanırız, öbür gün 2 maç kaybederiz. Günlük başarılarla değil sürdürülebilir başarıyla ilgileniyoruz. Gerek yerli gerek yabancı en son Dünya Kupası'na ne zaman gitmişiz? 2002 yılında. 21 yıl olmuş. Bu süreçte bizi ne kadar yerli, ne kadar yabancı hoca çalıştırdı. Yerli ve yabancı diye ayrım yapmak doğru değil. Çok önemli isimler de var. Yerli ve yabancı çok önemli hocalardı. Yerli ve yabancı diye tartışmak yerine başarıya odaklanmamız, işin temeline inmemiz lazım. Süper Lig için akademi zorunluğu getirdik, gelecek sezon 1. Lig için getireceğiz. BAL takımlarında 3 tane 22 yaş altı oyuncuyu 45 dakika, 3. Lig'de 2 tane, 2. Lig'de 1 tane oynatmak zorunluluğu getirdik. Gelecek yıl 1. Lig'e de getireceğiz. En yaşlı lig, Süper Lig. Bunu değiştirmek istiyoruz. Genç oyuncu havuzunu genişletmek istiyoruz. Aşağıdan itibaren hep beraber oynayan oyuncular... İspanya Milli Takımı, Barcelona'dan 7 oyuncu milli takıma gelince başarılıydı. Biz bunu beraber başarmak istiyoruz."



"HEDEF SADECE GRUPLARA KALMAK OLMAMALI"



"U17'de, U19'da, U21'de ne kadar çok beraber oynayan oyuncuyu A milli takıma taşırsak bu önemli. Gerek ben gerek yönetim kurulu üyelerimiz bunun için çalışıyoruz. Eskiden tüm işler bir yönetim kurulu üyesine bağlıyken 3'e böldük. Grassroots'u ayrı, futbol gelişim direktörlüğü ayrı, milli takımlar ayrı yönetim kurulu üyesine bağlı. Biz geleceği planlamak istiyoruz. Bizim şu anda önümüzde büyük bir hedefimiz var. Önümüzdeki ekim ayında EURO 2032'yi düzenlemek için İtalya ile ortak adaylığımız var. Ekimde sunuma gidiyoruz. Bu da çok önemli. İtalya ile ilişkilerimiz 9 yıl boyunca çok daha farklı bir hal alacak. Yapacağımız bu çalışmalarda İtalya ile birlikte gerek sportif gerek diğer konularda birlikte çok şey planlayacağız. Pazartesi günü İtalya Federasyonu Başkanı geliyor. Birlikte yapacağımız işlerin bizi ileri taşıması lazım. Hedef koymamız lazım, şampiyonluk gibi. Amacımız EURO 2024'e katılmak olmamalı, daha fazlasını hedeflemeliyiz. İlk 2024'te gruplardan çıkmak, çeyrek final, yarı final veya şampiyonluk olur. Uzun vadede başarılı olmak için yol haritası çıkarmak lazım. Strateji planı hazırlıyoruz. Aralık ayında paylaşacağız. Hedefler koyacağız."



HAMİT ALTINTOP



"Başkanımız her şeyi söyledi. Hedeflerimize ulaşmak için kararlar alınması gerekiyordu. Başkanımızın liderliğinde yönetim kurulumuz ile istişare ederek yeni kararlar aldık. Bu kararlar sonrasında Vincenzo Montella kararı ortaya çıktı. Hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz EURO 2024'e katılmak ve Almanya'daki kıymetli Türk vatandaşlarımızla bir araya gelmek. 2006 Dünya Kupası da Almanya'daydı. Oyuncu olarak oraya katılamamak hayal kırıklığı olmuştu. Umarım 2024 Almanya'ya katılmakla kısmen de olsa telafi edebiliriz. Yeni hocamızla bunu başarabileceğimize inanıyorum."



VINCENZO MONTELLA



"Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın. O seviyeye henüz gelemedim."



"ÇOK MUTLUYUM"



"Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Bu ülke için, bu federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için mutluyum. Tüm taraftarlara neşe ve mutluluk getirmek istiyoruz."



"HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM"



"TFF'nin ilettiği görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. İyi ve bildiğim, genç bir takıma sahibiz. Tüm Türkiye'ye Milli Takım ile birlikte mutluluk yaşatmak istiyorum."



"BEN BUNUN İÇİN BURADAYIM"



"Bu gururlu duyguları, özellikle halkımızın ve hepimizin hissettiği önemli ve milli duyguları futbolla herkese geçirmek ve mutlu etmek istiyoruz. Önemli bir sorumluluk farkındayım ama ben de bu işi yapmak için buradayım."



"BU KÜLTÜRE ÇOCUKLUĞUMDAN ALIŞIĞIM"



"2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları, kültürü daha iyi anlıyorum. Bu duygular, küçükken yaşadığım duygularla benzer. İtalya'nın güneyinde, Napoli çevresinde bir yerde doğdum, büyüdüm. Onlar da sıcakkanlı insanlardı. Bana çocukluğumu hatırlatan duygular bunlar..."



"ELEŞTİRİLER OLACAK"



"Beni eleştirenler de olacak, her kararımı kritik edecekler. Büyük bir sorumluluğum var. Kendi futbol anlayışımla, kendi kararlarımla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağım."



"HER MAÇI İZLEYECEĞİM"



"Bir futbol kulübünü temsil etmiyorum. Her maçı izleyerek, hem Türkiye için hem yurt dışında her şeyi en iyi şekilde analiz ederek kendi futbol görüşüme uygun kararlar vereceğim."



"AİLE OLMALIYIZ"



"Takım ruhu çok önemli. Aile olmalıyız. Bunu sahaya yansıtmalıyız. O ruhu, o heyecanı oyuncularımın yaşaması lazım. Neleri daha fazla ekstra yapabilmeyi düşünmeleri lazım. Biz de bunun için buradayız."



"BU FORMAYI GİYMEK BİR PRESTİJDİR"



"Milli formayı giymek hediye değil çok büyük bir prestijdir. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. Çok önemli bir görev ve sorumluluğumuz var. Bunun da en iyi şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız."



"Milli Takımımızın sistemi ne olacak?"



"Belli bir düşüncem var. Bunu geliştiriyoruz. Üstüne fikirler eklenecektir. Sistem değil bir oyun metodu üstüne çalışacağız. 2 senedir bu ülkedeyim. Oyuncuları tanıyorum. Kendi ideallerimle birlikte güzel bir oyun ortaya çıkarmaya çalışacağız."



"Önceki maçları izlediniz mi?"



"Maçları izliyoruz. Bizim de gördüğümüz şeyler var. Her antrenör daha iyisini ister. Bu burnu büyüklük olarak algılanmasın ama hepimiz daha iyisini istiyoruz. Kuntz'a olan saygımdan ötürü şurası kötü, şurası gelişmeli diyemem. Takım oyunuyla ilgili birkaç şey belirledik. Bu kriterler üzerinden yeni bir plan yapmayı düşünüyoruz."



"Yeni bir maceraya atıldınız. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz?"



"Öncelikle çok gururluyum. Benim için çok ayrı duygular milli takım çalıştırmak. Neden burada olduğumu biliyorum. Burada o kaynaşmayı, pozitif havayı tekrar yansıtmak istiyorum."



"BİRKAÇ OYUNCUYLA GÖRÜŞTÜM"



"Benim ilk hedefim geleceğe bakmak. Bugünün gerçeklerini ve neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ama ilk hedef geleceğe bakmak. Tarihi, geçmişi biliyoruz. Onlardan bir çıkarım yapıp böyle olacak demiyoruz. Hep geleceğe bakıyoruz. Buraya gelmeden önce başkanımızla, Hamit Bey ve Mustafa Bey ile konuşmalarımız oldu. İmzadan sonra birkaç oyuncu ile görüştüm. Sahada ve saha dışında neler istediğimle alakalı görüşmelerimiz oldu."



PLANLANAN DEĞİŞİMLER



Taktik, geriden oyun kurma, pozisyon alma, kolektif savunma ilk etapta düşündüğümüz değişiklikler. Herkesin burada bir aile olduğumuzu ve bir ülkeyi temsil ettiğimizi bilmesi lazım. Bu ilk aşılayacağımız şeyler. Türkiye dışında da bir mini Türkiye var yurt dışında. Onların duygularını milli oyuncuların tanıması lazım. Şu an İstanbul'dayım. Özellikle ilk etapta maçları izliyorum. Maç takip etmeyi, idmanları izlemeyi severim. Bunları kontrolüm altında yapacağım. Bir milli takım hocasının kendi ülkesini çok iyi tanıması lazım.



"KULÜPLERLE YAKIN OLMALIYIZ"



"Dünya ülkelerinde de görüyoruz. Kulüplerimiz, kulüp antrenörlerimizle yakın temasta olmalıyız. Bilgi akışını karşılıklı iyi şekilde yapmalıyız. Şunun altını çizmek istiyorum, her kulübün kendi yapısı var ve bunu korumak istiyorlar. Bu bildiğimiz bir şey. Ancak, milli takım da var! Milli takım da farklı ve herkesin üstünde olan bir organizasyon. Milli takımın tek bir bayrağı var ve hepimiz o bayrağın altındayız. Bunun bilincini sağlamamız lazım. Her zaman hatırlamamız gereken bir şey var; milli maç milyonlarca insana sevinç verebilir. Bunu herkesin anlaması ve hemfikir olması lazım."



"DEPREM FACİASINI HALA HİSSEDİYORUM"



"Birkaç ay önce deprem faciasında gördüğüm insanlar, o insanların gözüne baktığımda aldığım duyguyu içimde hissediyorum hala. Herkesi mutlu etmek istiyorum. Milli maçlar ve milli bayrak ile..."



"EN İYİLER MİLLİ TAKIMA SEÇİLECEK"



"Her şeyi izliyoruz, her ligi takip ediyoruz. En hazır olan, en iyi olan, hem fiziksel hem mental olarak iyi olan oyuncuları milli takıma almak istiyoruz. Süper Lig'i, 1. Lig'i ve Avrupa liglerini takip ediyoruz. Genci, yaşlısı en iyi milli oyuncuları almak için inceleyeceğiz. Alt ligleri de takip edeceğiz. Orada da önemli yetenekler olabiliyor."



YABANCI KURALI



"Bir kural var. Biz de bu kurala saygı duymak zorundayız. Bütün ülkelerin futbolda kendilerine göre kuralları oluyor. Burada da böyle bir kural var, bir şey söyleyemeyiz saygı duyarız."