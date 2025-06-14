Elias Jelert için Bundesliga ihtimali!

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Elias Jelert, bu yaz takıma veda edebilir.
AYRILIK BEKLENİYOR
Sky'da yer alan habere göre, Danimarkalı futbolcunun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.
BUNDESLIGA'DAN İLGİ
Jelert'in, özellikle Bundesliga ekipleri tarafından teklifler aldığı yazıldı. Alman basınındaki haberde, Jelert'e teklif yapan takımların ismi ise yer almadı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Elias Jelert, 1 kez gol sevinci yaşadı.
AYRILIK BEKLENİYOR
Sky'da yer alan habere göre, Danimarkalı futbolcunun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.
BUNDESLIGA'DAN İLGİ
Jelert'in, özellikle Bundesliga ekipleri tarafından teklifler aldığı yazıldı. Alman basınındaki haberde, Jelert'e teklif yapan takımların ismi ise yer almadı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Elias Jelert, 1 kez gol sevinci yaşadı.
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