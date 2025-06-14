Elias Jelert için Bundesliga ihtimali!

Galatasaray'da Elias Jelert'in bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Danimarkalı futbolcuya Bundesliga ekiplerinden teklifler olduğu yazıldı.

calendar 14 Haziran 2025 17:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Elias Jelert için Bundesliga ihtimali!
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Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Elias Jelert, bu yaz takıma veda edebilir.

AYRILIK BEKLENİYOR

Sky'da yer alan habere göre, Danimarkalı futbolcunun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

BUNDESLIGA'DAN İLGİ

Jelert'in, özellikle Bundesliga ekipleri tarafından teklifler aldığı yazıldı. Alman basınındaki haberde, Jelert'e teklif yapan takımların ismi ise yer almadı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Elias Jelert, 1 kez gol sevinci yaşadı.


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