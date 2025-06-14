Ali Rıza Bilal, Grönland'da tarih yazmak istiyor!

'8 AĞUSTOS'TA YOLA ÇIKACAĞIM'

'BU SEFER KUTUP AYISI TEHLİKESİ VAR'

'GRÖNLAND'I GEÇEN İLK TÜRK OLACAĞIM'

Antarktika kıtasında gerçekleştirdiği ekspedisyon ile Güney kutup noktasına yürüyerek ulaşan ilk Türk olan eski milli kürekçi Ali Rıza Bilal, bu kez Grönland Adası'na gidecek. 560 kilometrelik rotayı 35 günde geçmeyi planlayan Bilal, planını gerçekleştirebilirse Grönland Adası'nı boydan boya geçen ilk Türk olacak.Eski olimpik sporcu, kürekte dünya 3'üncüsü ve İronman (demir adam) unvanına sahip Ali Rıza Bilal, 21 Kasım 2024 tarihinde Antarktika'nın deniz kıyısından tek olarak çıktığı yolculuğunu 51 günde tamamlayarak, Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk olarak tarihe geçti. 933 kilometrelik yolu eksi 40 derecelere ulaşan zorlu hava şartlarında katederek hedefine ulaşan Bilal, güney kutbunun merkezinde Türk Bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudu. Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk olarak tarihe geçen Bilal'in şimdiki hedefi ise Antarktika'dan sonraki dünyadaki en büyük ikinci buzul parçası olan Grönland Adasını boydan boya geçmek. Belirleyeceği 560 kilometrelik rotayı 35 günde bitirmek isteyen Bilal, yapacağı yeni ekspedisyon hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 8 Ağustos tarihinde yılında Estonya, Tallin'den yola çıkacağını kaydeden Bilal, "Biliyorsunuz ki 933 km yolculuğun sonucunda güney kutbuna varan ilk Türk oldum. Hazır hızımı almışken ve terim sırtımda kurumamışken başka bir ekspedisyona hazırlanıyorum. Ağustos ayinin ortasında Grönland Adası'nı geçmek için çalışmalara başladım" diye konuştu.8 Ağustos'ta Tallin'den yola çıkacağını hatırlatan Bilal, "9'u gecesi Grönland'da olacağım. 11'inde ekiple buluşuyoruz. 14'üne kadar son hazırlıklarımızı özellikle yemek hazırlıklarımızı yapacağız ve 14'ünde buza çıkmak için bizi sürat motoruyla alıp Grönland kıyısına getirecekler. Bu Antarktika'da olduğu gibi sade bir yürüyüş değil. Öncelikle buza varmamız gerekiyor. Buza varmak için tüm ekipmanlarımızı, yemeklerimizi, kızaklarımızı ve kayaklarımızı sırtımıza alıp defalarca kayalardan deniz kenarından yukarı buzula kadar gidip gelmemiz, o eşyaları taşımamız gerekiyor. Sonrasında buza varınca hemen kayakları takamıyorsunuz çünkü buz takır takır ve bazı yerlerde kayalıklı. Dolayısıyla ayaklarınızın altında kramponla ilerlemeniz gerekiyor. Belki 3'üncü ya da 5'inci günden sonra artık buzda kayılabilir duruma gelecek ve orada kayaklarımızı takacağız" dedi.Tarihte, 1888 yılında Danimarkalı kaşif Fridtjof Nansen ve yanındaki 5 arkadaşının Grönland Adası'nı doğusundan batısına geçtiğini kaydeden Bilal, "Ben de Nansen'in geçtiği yerden geçmek için müracaatta bulundum ancak Danimarka hükümeti Grönland tehlikeli bir yer olduğu için tek başıma gitmeme izin vermedi. Buzullarda çok derin yarıklar var, bu yanıklara düşebilirsiniz. Hatta bu yarıkların içinde buzul nehirlere de akıyor. Kimilerinin genişliği yarım metreyi, bazılarının genişliği ise 3-4 hatta 5 metreyi buluyor. Deniz kenarlarında çokça kutup ayısı var. Danimarka hükümeti mutlaka bir rehber eşliğinde bir takım kurarak geçmemize müsaade ediyor. Biz de bir takım kurduk ve 6 kişi olacağız. Hepsi deneyimli insanlar" ifadelerinde bulundu.Grönland'ın Antarktika'ya göre 5-10 derece kadar daha sıcak olduğunu ifade eden Bilal, "Grönland'da hava eksi 20- eksi 30 derece olabilir. Yüzde 90,yüzde 95 gibi bir nem var. Bu soğuğu iliklerimize kadar işlediğini hissettirecektir bize. Çok sevmediğim bir olay çünkü eşyalarını ıslak ıslak oluyor. Sabah kalktığınızda çadırın içine yağmur yağıyor gibi olacak. Aşağı yukarı 560 kilometrelik bir rota ve 35 günde bitirmeyi hedefliyoruz. Rotamızda eskiden yapılmış Amerikan radar üstü var. Eğer hava müsait olursa orayı da ziyaret etmeyi ve içeriye girmeyi düşünüyoruz. Yürüyüş bittiği zaman tekrar deniz kıyısına doğru inmemiz gerekiyor. Bu iniş aşağı yukarı 4 ya da 5 gün sürecek. Biraz bizim süratimizle bağlantılı. Yine bütün eşyalarımızı sırt çantalarımıza yükleyip deniz kenarına ineceğiz. Beni izleyenler hatırlayacaklardır Antarktika yürüyüşünde deniz kenarında yani sıfır noktasından başlayıp 3000 metreye kadar çıkmıştım. Grönland'da da en tepe noktası 2700-2800'lerde olacak. Yani aslında benzer bir maceraya gidiyorum. Ancak daha tehlikeli. Eğer burayı geçersem sanıyorum Grönland'ı doğusundan batısına ya da batısından doğusuna geçen ilk Türk olacağım. Çok heyecanlıyım desteklerinizi bekliyorum" şeklinde konuştu.