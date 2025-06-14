Galatasaray'dan Bernardo Silva açıklaması

Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu, Bernardo Silva'nın transfer iddiaları üzerine açıklama yaptı.

calendar 14 Haziran 2025 16:40 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025 16:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan Bernardo Silva açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın Leroy Sane için Galata Kulesi'nde çektiği videoda Bernardo Silva'nın siluetinin olduğunu konuşulmasının ardından sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın transferi için heyecanlanırken, yönetim böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını açıkladı.

Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu, Bernardo Silva ile ilgili transfer iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

"BERNARDO SILVA İDDİASI ASILSIZ"


Abdullah Kavukçu yaptığı açıklamada "Son günlerde özellikle sosyal medyada çok sayıda oyuncunun ismi transfer listemizdeymiş gibi konuşuluyor. Başta Bernardo Silva olmak üzere adı geçen oyuncularla hiçbir ilgimiz yok." dedi.

Açıklamalarına devam eden Abdullah Kavukçu "Önceliğimiz Victor Osimhen ve kaleci transferi. Lütfen bu asılsız haberlere itibar etmeyiniz." dedi.




HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.