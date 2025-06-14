Muhsin Yaşar, Karşıyaka'ya veda etti!

Yeni sezon için Galatasaray ile anlaşan Muhsin Yaşar, Karşıyaka'ya veda mesajı yayınladı.

calendar 14 Haziran 2025 15:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muhsin Yaşar, Karşıyaka'ya veda etti!
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'yla sözleşmesi sona erip yeni sezon için Galatasaray'la anlaşan Muhsin Yaşar veda mesajı yayınladı.

Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon kaptanlığı da üstlenen milli pivot, camiaya veda etti.

Muhsin'in mesajında şu ifadeler yer aldı: "Bu güzel şehre, yeşil-kırmızı renklere ve her anını büyük bir gururla taşıdığım Karşıyaka formasına veda etme zamanı geldi. Karşıyaka çatısı altında geçirdiğim bu sezon boyunca hem sahada hem de saha dışında çok şey öğrendim, çok şey yaşadım. Taraftarımızın desteğini her an yüreğimde hissettim. Bu camianın bir parçası olmak, her zaman hatırlayacağım büyük bir onur oldu. Başta teknik ekip, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimde olacaksın Karşıyaka." sözlerini kullandı.

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