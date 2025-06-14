Fatih Tekke'nin ekibine takviye yolda!

Trabzonspor'a 2024-2025 sezonunun devre arasında teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Tekke'nin ekibine yeni bir isim dahil olacak.

calendar 14 Haziran 2025 16:19
Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'nin ekibine takviye yolda!
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Geride kalan ligin ikinci yarısında Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor'da Fatih Tekke Teknik Direktörlük koltuğuna getirilmişti.

Kısa süre içerisinde bir ekip kuran Tekke, ekibine yeni bir ismi daha dahil edilmesini istedi.

Serkan Ünver Trabzonspor'a gelmeyi prensipte kabul ederken kısa süre içerisinde Fatih Tekke'nin ekibine dahil olması bekleniyor.

Kaynak: 61 Saat


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