Fatih Tekke'nin ekibine takviye yolda!

Geride kalan ligin ikinci yarısında Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor'da Fatih Tekke Teknik Direktörlük koltuğuna getirilmişti.
Kısa süre içerisinde bir ekip kuran Tekke, ekibine yeni bir ismi daha dahil edilmesini istedi.
Kaynak: 61 Saat
Kısa süre içerisinde bir ekip kuran Tekke, ekibine yeni bir ismi daha dahil edilmesini istedi.
O İSİM SERKAN ÜNVER!Serkan Ünver Trabzonspor'a gelmeyi prensipte kabul ederken kısa süre içerisinde Fatih Tekke'nin ekibine dahil olması bekleniyor.
Daha önce Trabzonspor'da takım menajeri olarak görev yapan Serkan Ünver ile bir görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.
Daha önce Trabzonspor'da takım menajeri olarak görev yapan Serkan Ünver ile bir görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.
Kaynak: 61 Saat
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