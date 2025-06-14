Off-road tutkunları Kocaeli'de düzenlenen festivalde buluştu

Gebze'de Off-Road heyecanı başladı! 60 kulüpten 150 sürücü zorlu parkurlarda yarışıyor, binlerce izleyici adrenalini yerinde takip ediyor.

calendar 14 Haziran 2025 15:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Off-road tutkunları Kocaeli'de düzenlenen festivalde buluştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaeli'de düzenlenen 3. Gebze Off-Road Festivali başladı.

Gebze Belediyesi tarafından Denizli Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, farklı şehirlerdeki 60 kulüpten 150 sürücü araçlarıyla katıldı.

Heyecan dolu müsabakaları izlemek isteyenler, parkuru gören tepeleri ve etrafındaki izleme alanlarını doldurdu.


Yarışların ilk gününde araçlar zorlu parkurlardan geçerek güçlerini kanıtlamaya çalıştı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, adrenalin tutkunlarını buluşturan organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Organizasyonda Türkiye'nin her bölgesinden katılımcının olduğunu aktaran Büyükgöz, 7 binden fazla izleyicinin müsabakaları takip ettiğini kaydetti.

Festival, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek hız etabının ardından sona erecek.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.