Trabzonspor, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutladı

Trabzonsporlu futbolcular Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Arif Boşluk ve Salih Malkoçoğlu, Türk Jandarma Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

calendar 14 Haziran 2025 16:05
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutladı
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Trabzonspor, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri Coşkun Öztürk ve Fatih Solak ile bordo-mavili futbolcular Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Arif Boşluk ve Salih Malkoçoğlu, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kapsamında Trabzon Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ve jandarma personeli ile bir araya gelerek sohbet gerçekleştirdi.

Tuğgeneral Yakın, yöneticiler ve futbolculara çeşitli hediyeler verdi, oyuncular ise Yakın'a adının yazılı olduğu forma takdim etti.


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