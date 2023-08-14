Monaco, Zakaria'yı açıkladı

Avrupa Transfer Haberleri: Monaco, Juventus'tan Denis Zakaria'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Monaco, Zakaria'yı açıkladı
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14 Ağustos 2023 22:23
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Juventus'tan Denis Zakaria'yı kadrosuna kattı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcu ile 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Monaco, bu transfer için Juventus'a 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İsviçreli oyuncu Zakaria, kariyerinde daha önce; Servette, Young Boys, Borussia Mönchengladbach, Juventus ve Chelsea formaları giydi.

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