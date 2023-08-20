Monaco, Mınamino ile farklı kazandı!

Fransa Ligue 1 2. hafta maçında Monaco, sahasında Strasbourg'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Monaco, Mınamino ile farklı kazandı!
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20 Ağustos 2023 22:02
Fransa Ligue 1 2. hafta maçında Monaco, sahasında Strasbourg ile karşılaştı.

Stade Louis II'de oynanan maçı Monaco, 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20 ve 36. dakikalarda Mınamino, 58. dakikada Ben Yedder kaydetti.

Maçta iki golle yıldızlaşan Mınamino, Ben Yedder'in golünde de asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla Monaco, ligdeki 2. galibiyetini aldı ve haftayı lider tamamladı. Strasbourg ise ilk mağlubiyetini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Monaco, Nantes'e konuk olacak. Strasbourg ise Toulouse'u konuk edecek.

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