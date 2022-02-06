Monaco, evinde Lyon'a geçit vermedi!

Fransa Ligue 1 23. hafta mücadelesinde Monaco, sahasında Lyon'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Monaco, evinde Lyon'a geçit vermedi!
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06 Şubat 2022 00:54
Fransa Ligue 1 23. hafta mücadelesinde  Monaco sahasında Lyon ile karşı karşıya geldi.

Stade Louis'de oynanan mücadeleyi Monaco 2-0 kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Jean Lucas ve 27. dakikada Ben Yedder kaydetti.

Lucas'ın golünün asistini yapan Ben Yedder, 1 gol - 1 asistle maçta öne çıkan isim oldu.

LYON 7 MAÇ SONRA MAĞLUP!

Lyon ligde 7 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 4 beraberlik, 3 galibiyet elde etti.

Monaco, bu sonuçla puanını 36'ya çıkardı. Lyon ise 34 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında Monaco, Lorient'i konuk edecek. Lyon ise evinde Nice ile karşı karşıya gelecek.
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