Monaco, evinde Lyon'a geçit vermedi!

Fransa Ligue 1 23. hafta mücadelesinde Monaco sahasında Lyon ile karşı karşıya geldi.



Stade Louis'de oynanan mücadeleyi Monaco 2-0 kazandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Jean Lucas ve 27. dakikada Ben Yedder kaydetti.



Lucas'ın golünün asistini yapan Ben Yedder, 1 gol - 1 asistle maçta öne çıkan isim oldu.



LYON 7 MAÇ SONRA MAĞLUP!



Lyon ligde 7 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 4 beraberlik, 3 galibiyet elde etti.



Monaco, bu sonuçla puanını 36'ya çıkardı. Lyon ise 34 puanda kaldı.



Ligin 24. haftasında Monaco, Lorient'i konuk edecek. Lyon ise evinde Nice ile karşı karşıya gelecek.

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