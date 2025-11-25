25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Monaco'da Denis Zakaria geri döndü!

Monaco'da sakatlığını atlatan Denis Zakaria, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna yeniden eklendi. Fransız ekibi, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

calendar 25 Kasım 2025 17:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Monaco'da Denis Zakaria geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Monaco'da orta saha oyuncusu Denis Zakaria, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna geri döndü.

Fransız ekibi, bu sezon değişen kuralla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Club Brugge maçından önce sakatlanan Zakaria'yı UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarmış ve yerine Krepin Diatta'yı eklemişti.

YENİDEN LİSTEDE

Zakaria'nın yeniden oynayabilecek duruma gelmesiyle birlikte Monaco'nun yeniden orijinal kadrosuna dönmesi gerekiyor. 29 yaşındaki futbolcu, sakatlığının ardından yeniden Devler Ligi listesine eklendi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN MESAJ


Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, "Denis sahalara geri döndü, kaptanımızı geri alıyoruz!" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Pafos deplasmanına gidecek Monaco, Devler Ligi'nin 6. haftasında ise 9 Aralık'ta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.