Monaco'da 1 numaralı aday David de Gea

Fransız kulübü Monaco, Fiorentina kalecisi David De Gea ile ilgileniyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; 2023 yılında Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu olarak bir sezonu kenarda geçiren David de Gea, geçen yıl Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya imza attı.



Başarılı bir sezonun ardından Fiorentina'nın De Gea'yı kadrosunda tutmak ve 2028'e kadar uzatmak için görüşmeler yaptığı belirtildi.



Monaco da serbest durumda olan David de Gea ile ilgilenmeye başladı.



MONACO YENİ KALECİ ARIYOR



Philipp Köhn ve Radoslaw Majecki'nin güven vermeyen perormanslarının ardından Monaco, yeni kaleci arayışında.



Kulüp CEO'su Thiago Scuro geçtiğimiz hafta Monaco'nun kadrosunu güçlendirmek için bir kaleci arayışında olduğunu doğruladı.



Monaco, Ligue 1'i 3. sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.



