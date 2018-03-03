Fransa Ligue 1'de 28. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 32. dakikasında Valentin Vada öne geçen Bordeaux, 45. dakikada Jovetic'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.Mücadelenin 68. dakikasında ise sahneye Rony Lopes çıktı ve Monaco, geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Monaco, Bordeaux'yu 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.Bu sonuçla birlikte Monaco puanını 60'a yükseltti. Bordeuax ise 12. mağlubiyetini alarak 36 puanda kaldı.