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Monaco 2 golle geri döndü, 3 puanı aldı!

Fransa Ligue 1'de 28. haftada Monaco, Bordeaux'yu 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Monaco 2 golle geri döndü, 3 puanı aldı!
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03 Mart 2018 00:40
Fransa Ligue 1'de 28. hafta mücadelesinde Monaco ile Bordeaux karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Valentin Vada öne geçen Bordeaux, 45. dakikada Jovetic'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Mücadelenin 68. dakikasında ise sahneye Rony Lopes çıktı ve Monaco, geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Monaco, Bordeaux'yu 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Monaco puanını 60'a yükseltti. Bordeuax ise 12. mağlubiyetini alarak 36 puanda kaldı.



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