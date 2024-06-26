Moise Kean için sürpriz gelişme

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Moise Kean, Fiorentina'ya transfer olmayı kabul etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Moise Kean için sürpriz gelişme
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26 Haziran 2024 01:07
Fenerbahçe'nin ilgilendiği İtalyan forvet Moise Kean, için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fiorentina, Juventus'ta forma giyen yıldız forvet için girişimlerini sıklaştırdı.



Haberde; Moise Kean'in Fiorentina'ya katılmaya sıcak baktığı ve Fiorentina'nın da İtalyan yıldızı en büyük transfer hedefi olarak belirlediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan 24 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 20 maçta skor katkısı yapamadı.



 
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