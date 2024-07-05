Mohamed Konate'nin menajerinden Trabzonspor açıklaması!

Son olarak Rus kulübü Akhmat Grozyny'de forma giyen 26 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu Mohamed Konate'nin adı Trabzonspor'a yazıldı.
Rusya'da yayın yapan Match TV'ye konuşan Konate'nin menajeri ise Trabzonspor'un oyuncusu ile ilgilendiğini ileri sürdü.
Konate'nin menajeri Dimitriy Seluk, yaptığı açıklamada, "İlgiyi onaylıyorum ancak konu henüz kapanmadı. Onu görmek isteyen başka takımlar da var" dedi.
BONSERVİSİ ELİNDE
Santrfor bölgesinde forma giyen Konate, son olarak Akhmat Grozny'de forma giydi. Temmuz ayında sözleşmesi sona eren oyuncu şu anda serbest konumda. Kariyerinde üst düzey kulüp bulunmayan oyuncu 2019'dan beri Rusya'da farklı takımlarda forma giyiyor.
RUSYA'DA 33 GOL, 6 ASİST
Rusya Ligi'nde toplamda 112 maça çıkan Konate 33 gol atıp 6 da asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda ise 35 maçta 13 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Burkina Fasolu oyuncu en yüksek piyasa değerine ise 3 milyon Euro ile bu sezon ulaştı.
Rusya'da yayın yapan Match TV'ye konuşan Konate'nin menajeri ise Trabzonspor'un oyuncusu ile ilgilendiğini ileri sürdü.
Konate'nin menajeri Dimitriy Seluk, yaptığı açıklamada, "İlgiyi onaylıyorum ancak konu henüz kapanmadı. Onu görmek isteyen başka takımlar da var" dedi.
BONSERVİSİ ELİNDE
Santrfor bölgesinde forma giyen Konate, son olarak Akhmat Grozny'de forma giydi. Temmuz ayında sözleşmesi sona eren oyuncu şu anda serbest konumda. Kariyerinde üst düzey kulüp bulunmayan oyuncu 2019'dan beri Rusya'da farklı takımlarda forma giyiyor.
RUSYA'DA 33 GOL, 6 ASİST
Rusya Ligi'nde toplamda 112 maça çıkan Konate 33 gol atıp 6 da asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda ise 35 maçta 13 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Burkina Fasolu oyuncu en yüksek piyasa değerine ise 3 milyon Euro ile bu sezon ulaştı.
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