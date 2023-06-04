Modern Pentatlon Dünya Kupası sona erdi

Modern Pentatlon Dünya Kupası Erkekler finali tamamlandı. Mısırlı pentatlet Mohanad Shaban 1496 puanla şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.



12 ülkeden 18 finalistin binicilik, eskrim, yüzme ve koşu-atış etaplarında yarıştığı finalde, Mısırlı pentatlet Mohanad Shaban 1496 puanla şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu ve 2024 Paris Olimpiyatları için kotayı kazandı.



İngiliz Joseph Choong 1494 puanla 2'nci, Meksikalı Emiliano Hernandez ise 1476 puanla 3'üncü oldu. Dünya kupası, yapılacak karışık bayrak yarışı ile son bulacak.









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