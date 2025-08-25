Serbest oyuncu konumundaki pivot Mo Bamba, artan yurt dışı ilgisiyle birlikte kariyerinde bir sonraki adımı değerlendiriyor.Zhang Duo'nun aktardığına göre Bamba, bir Çin kulübünden vergiler öncesi 3 milyon doların üzerinde bir kontrat teklifi aldı.27 yaşındaki uzun forvet, son haftalarda Sırbistan temsilcisi Partizan Belgrad ile de yoğun şekilde anılıyor. Sırp basınından Sport24.gr, efsanevi koç Zeljko Obradovic'in kadrosunu güçlendirmek için öncelikli hedefinin Bamba olduğunu bildirdi. Partizan, oyuncuya resmi teklifini ileterek anlaşma için öne çıkan aday konumunda. Ancak Çin'den gelen yüksek mali teklif, bu süreci zorlaştırabilir.2018 NBA Draftı'nda Orlando Magic tarafından 6. sıradan seçilen Bamba, boy avantajı ve pota koruma özellikleriyle biliniyor. Orlando'da beş sezon geçiren oyuncu, daha sonra Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers ve New Orleans Pelicans formaları giydi.Toplam 364 normal sezon maçında 17.1 dakika ortalamayla 6.8 sayı, 5.4 ribaund ve 1.3 blok üretti. En verimli dönemini 2021–22 sezonunda yaşayan Bamba, o yıl 10.6 sayı ve 8.1 ribaund ortalamaları yakalayarak kariyer zirvesine çıktı.Bamba'nın NBA'deki son maçı Mart 2025'te Pelicans formasıyla geldi. 10 günlük kontratla dört maçta oynadı. Bu sezondan önce Clippers ile anlaşmış, ardından Utah Jazz'a takas edilmiş ve kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.