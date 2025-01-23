MKE Ankaragücü, Dalcio Gomes'i kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Dalcio Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Dalcio Gomes Ankaragücü'müzde. Kulübümüz Dalcio Gomes'in, sezon sonuna kadar geçici transferi için Kızılyıldız kulübü ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.



İşte Ankaragücü'nün o paylaşımı:







