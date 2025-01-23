MKE Ankaragücü, Dalcio Gomes'i kiraladı

MKE Ankaragücü, Dalcio Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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MKE Ankaragücü, Dalcio Gomes'i kiraladı
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23 Ocak 2025 20:41

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Dalcio Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dalcio Gomes Ankaragücü'müzde. Kulübümüz Dalcio Gomes'in, sezon sonuna kadar geçici transferi için Kızılyıldız kulübü ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İşte Ankaragücü'nün o paylaşımı:



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