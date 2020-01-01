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Mister Cartoon: "Kobe, ölmeden kızının adının dövmesini yaptıracaktı..."

Los Angeles'lı dövme sanatçısı Mister Cartoon, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın zamansız ölümünden önce, kızı Capri'nin adını dövme yaptırmak istediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles'lı dövme sanatçısı Mister Cartoon, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın zamansız ölümünden önce, kızı Capri'nin adını dövme yaptırmak istediğini açıkladı.

Cartoon, gerçek adıyla Mark Machado, geçmişte birçok yüksek profilli müşteriyle çalışmıştı ve Lakers efsanesi de onlardan biriydi. Machado, LA Clippers'ın 2021 City Edition formalarını tasarlamasıyla artık daha fazla tanınan ünlü bir dövme sanatçısı olarak biliniyor.

Beyonce, Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre ve çeşitli müzikal ikonlarla çalışan Cartoon, aynı zamanda efsane Kobe Bryant ile de çalışmıştı.

Kobe, Cartoon ile randevusunu aldığı Capri dışında, diğer kızlarının tüm isimlerinin dövmelerini yaptırmıştı.

Cartoon, ESPN'in The Jump programına çıktığında şunları söyledi:

"Kobe gerçek bir ilham kaynağı... Kızının adını dövme yaptırmak için bir randevumuz vardı. O öldüğünde tüm dünyanın mahvolduğunu düşünüyorum. Her zaman efendi bir adamdı, komikti - size çocuklarınızın nasıl olduğunu sorardı. Arkadaşlarınızın ismini hatırlardı, inanılmaz bir şey. Los Angeles ve dünya için büyük bir kayıp... "


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