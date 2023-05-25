Türkiye Erkek 1.Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final serisi hafta sonu yapılacak 2 maçla başlayacak.
Normal sezonu lider bitirerek doğrudan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıkan Çağdaş Bodrumspor'un ardından yükselecek ikinci takım play-off'ların ardından belli olacak.
Yılyak Samsunspor Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Semt77 Yalovaspor, Finalspor, Sigortam.Net, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Depomaxx Haremspor'un mücadele edeceği play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşacak takımlar tur atlayacak.
Çeyrek final serisinde maç programı şöyle:
Yarın
18.30 Yılyak Samsunspor Basketbol-Depomaxx Haremspor (Mustafa Dağıstanlı)
20.30 Finalspor-Sigortam.Net (TOFAŞ)
27 Mayıs Cumartesi:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)
16.00 Semt77 Yalovaspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (90. Yıl)
30 Mayıs Salı:
17.00 Depomaxx Haremspor-Yılyak Samsunspor Basketbol (Şehit Mustafa Özel)
19.00 Sigortam.Net-Finalspor (BJK Emlakjet)
31 Mayıs Çarşamba:
17.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Semt77 Yalovaspor (Gölbaşı)
17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)
Normal sezonu lider bitirerek doğrudan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıkan Çağdaş Bodrumspor'un ardından yükselecek ikinci takım play-off'ların ardından belli olacak.
Yılyak Samsunspor Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Semt77 Yalovaspor, Finalspor, Sigortam.Net, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Depomaxx Haremspor'un mücadele edeceği play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşacak takımlar tur atlayacak.
Çeyrek final serisinde maç programı şöyle:
Yarın
18.30 Yılyak Samsunspor Basketbol-Depomaxx Haremspor (Mustafa Dağıstanlı)
20.30 Finalspor-Sigortam.Net (TOFAŞ)
27 Mayıs Cumartesi:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)
16.00 Semt77 Yalovaspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (90. Yıl)
30 Mayıs Salı:
17.00 Depomaxx Haremspor-Yılyak Samsunspor Basketbol (Şehit Mustafa Özel)
19.00 Sigortam.Net-Finalspor (BJK Emlakjet)
31 Mayıs Çarşamba:
17.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Semt77 Yalovaspor (Gölbaşı)
17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)