Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu flaş bir karar aldı.



Shakhtar Donetsk'e 1-0 kaybeden Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu görevini bıraktı.



Lucescu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Futbol hakkında konuşmak istemiyorum. 15 yılımı Ukrayna futboluna adadım. Kariyerimi de burada bitirmeye karar verdim. Bu benim için son maçtı. Hepinize teşekkür ederim. Daha farklı bitmesini isterdim. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır." ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik adamın Dinamo Kiev ile mevcut sözleşmesi 2024 Haziran'da sona eriyordu.



78 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde Galatasaray, Beşiktaş, Zenit, Shakhtar, Türkiye ve Romanya Milli Takımı gibi önemli takımlarda görev yaptı. Dinamo Kiev'de 118 maça çıkan Lucescu, 65 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet aldı.



