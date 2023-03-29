Miralem Pjanic: 'Zaniolo çok doğru bir karar verdi'

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo ile dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



'Zaniolo, Roma'ya veda etti ve Galatasaray'a transfer oldu. Ama şimdiden Juventus'a transfer olacağı konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Pjanic, "Galatasaray'a giderek çok doğru bir seçim yaptığını düşünüyorum. Türkiye ona iyi gelecek. Bunu kişisel deneyimimme dayanarak söylüyorum." dedi.



Bosnalı oyuncu, "Genç ve muazzam bir potansiyele sahip. Çok çalışırsa yeniden İtalya Milli Takımı'na dönecektir." ifadelerini kullandı.



"15 MİLYON EUROYA ALDIK"



Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TV100'e yaptığı açıklamada Zaniolo'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiklerini açıkladı.



Timur canlı yayında oyuncu ile ilgili ortaya atılan spekülasyonlara da son verdi.



İtalyan oyuncunun sözleşme şartlarıyla ilgili Erden Timur, şu ifadeleri kullandı: "Zaniolo'nun sözleşmesindeki bonuslar... 526 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsak, Zaniolo'nun da bu maçların yüzde 50'sinde oynaması gerekiyor. Bunun tekrarlanması durumunda da aynı bonus. Çeyrek finale kalırsa yine 1 milyon, yarı finale kalırsa 1,5 gibi... Bu gibi, turnuva başarısına ve bu turnuvalarda Zaniolo'nun oynadığı maçların yüzdesine bağlı olarak bonuslar toplanırsa 30 milyon Euro oluyor. Zaniolo'nun maliyeti, bonusları çıkardığımızda 15 milyon Euro. 30 milyon Euro'ya gidecekti 15 milyon Euro'ya aldık."





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