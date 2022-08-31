Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic ile ilgili transfer iddiaları devam ederken, Suudi Arabistan'dan futbolcu ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Al Nassr Başkanı, Pjanic haberlerine yanıt verdi.



"PJANIC İÇİN BARCELONA İLE GÖRÜŞMEDİK"



Al Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar kendisine ait Twitter hesabından açıklama yaparken, "Uyandım ve telefonuma 324 mesaj geldi. Yemin ederim Barcelona ile ne bir temasımız var ve yemin ederim Pjanic konusunda hiçbir ilgimiz yok. Takımımız takviyeleri yaptı, sözleşmelerimiz teknik raporlara dayanıyor" ifadelerini kullandı.



BARCELONA'DAKİ GELECEĞİ BELİRSİZ



Barcelona'daki geleceği belirsiz olan Miralem Pjanic'in Katalan ekibinde kalma ihtimalinin düşük olduğu İspanyol basını tarafından gündeme gelmişti. Barcelona kampında yer alsa da futbolcunun geleceği konusunda belirsizlik var.



JUVENTUS TARAFTARLARI İSTEMİYOR



Yakın dönemde Miralem Pjanic'in tekrar Juventus'a geri dönmek istediği yönünde haberler alırken, Serie A devinin taraftarları Bosnalı oyuncu için sert tepkiler göstermişti. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 4 asist yaptı.







