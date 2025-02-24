Mimovic'ten Ivanovic sorusuna cevap

Fenerbahçe'den Zenit'e kiralık olarak transfer olan Ognjen Mimovic, Branislav Ivanovic ile kıyaslanması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mimovic'ten Ivanovic sorusuna cevap
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24 Şubat 2025 12:00
Fenerbahçe'den Zenit'e transfer olan Ognjen Mimovic, Branislav Ivanovic ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Mimovic, "Branislav Ivanovic ile kıyaslanman hakkında ne düşünüyorsun?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Ivanovic, Sırp futbol tarihinin en iyi savunma oyuncularından biri ve Zenit'in efsane isimlerinden biriyle kıyaslanmaktan çok memnunum. Bu büyük bir sorumluluk. Bununla ilgili beklentileri doğru çıkarmak istiyorum ve çok çalışmam gerekiyor." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar Zenit'e kiralık olarak giden 20 yaşındaki futbolcunun sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertlilere geri dönmesi bekleniyor. Mimovic, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Mourinho'nun beni aradığını duyduğumda şok oldum. Mourinho'nun benim kim olduğumu bilmesi mümkün mü! Onu tanımak inanılmazdı. Uzun süre konuştuk ve bana sadece oynamam gerektiğini, beni sürekli takip edeceğini söyledi." ifadelerini kullanmıştı.


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