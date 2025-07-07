Milwaukee, Suns ve Knicks'in ilgisine rağmen Ham'i tutmaya kararlı

Phoenix Suns ve New York Knicks, teknik kadrolarına üst düzey bir yardımcı antrenör katmak istiyor.

calendar 07 Temmuz 2025 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Milwaukee, Suns ve Knicks'in ilgisine rağmen Ham'i tutmaya kararlı
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Phoenix Suns ve New York Knicks, teknik kadrolarına üst düzey bir yardımcı antrenör katmak istiyor.

NBA muhabiri Marc Stein'a göre her iki ekip de Milwaukee Bucks'ta baş asistan koç olarak görev yapan Darvin Ham'i radarına aldı.

Ancak Stein'ın haberine göre, Bucks yönetimi Ham'i kadroda tutma konusunda kararlı. Takım, yalnızca Ham'e başka bir başantrenörlük teklifi gelmesi halinde ayrılmasına sıcak bakabilir.

Milwaukee cephesine göre, Suns ya da Knicks'e geçiş, Ham için "yan görev" niteliği taşıyacak çünkü kendisi halihazırda baş antrenör Doc Rivers'ın bir numaralı yardımcısı pozisyonunda görev yapıyor.


Stein ayrıca organizasyonun Ham'i çok değerli bir figür olarak gördüğünü belirtiyor. Milwaukee'nin, Lakers ile geçirdiği iki yıllık başantrenörlük döneminin ardından Ham'in geri dönmesinden "son derece memnun olduğu" ifade ediliyor.

Ham, Lakers'ın 2023 yılında Batı Konferansı Finalleri'ne yükselmesinde önemli bir rol oynamıştı. Görevi planlanandan erken sona erse de, deneyimi ve liderlik vasıfları Milwaukee'de büyük önem taşıyor.

Başka bir başantrenörlük fırsatı doğmadıkça, Bucks yönetimi Ham'i kadroda tutmak için tüm imkanlarını kullanmaya kararlı. Organizasyon, Ham'i şampiyonluk hedefinin önemli yapı taşlarından biri olarak görüyor.

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