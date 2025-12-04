Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu!

Milli yüzücü Emre Sakçı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldu.



Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Lublin kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Emre Sakçı, 100 metre kurbağalama finalindeki 56.22'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Sporcumuz Emre Sakçı ve antrenörü İsa Fatih Yıldırım'ı tebrik ederiz." denildi.



Türkiye'nin 7 sporcu ile temsil edildiği organizasyon, 7 Aralık'ta sona erecek.



