Milli yüzücü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'ya gidiyor

Milli yüzücü Aysu Türkoğlu, Cook Boğazı geçişi için Yeni Zelanda'ya gidiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli yüzücü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'ya gidiyor
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09 Mart 2024 16:36
Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, yeni hedefi olan "Cook Boğazı" geçişi için Yeni Zelanda'ya gidiyor.

Başkent Wellington'da 23-27 Mart'ta gerçekleşecek geçiş öncesi Bodrum'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan 23 yaşındaki Aysu Türkoğlu, 13 Mart Çarşamba günü Yeni Zelanda'ya gideceğini söyledi.

Belirlenen tarihte, havanın iyi olduğu günde Cook Boğazı kanalını geçmek için çalışacağını aktaran Aysu Türkoğlu, "Burayı geçtiğim takdirde bunu başaran en genç Türk sporcu olmuş olacağım. Yaklaşık 27 kilometrelik bir mesafe ve hava koşulları değişiklik gösterebiliyor. Su sıcaklığı 14-17 derece arasında olacak. Orada beni bekleyen orkalar ve vatozlar gibi çeşitli canlılar var. Onlar her zaman orada ve onları düşünmemeye çalışıp ben yüzüşüme odaklanacağım." diye konuştu.

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